Расписание матчей ВХЛ на 4 октября 2025 года

Сегодня, 4 октября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 4 октября 2025 года (время московское):

12:00. «Ижсталь» – «Кристалл»;

13:00. «Норильск» – «Химик»;

15:00. «Югра» – «Динамо-Алтай»;

16:00. ЦСК ВВС – «Олимпия».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».