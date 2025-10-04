Расписание матчей МХЛ на 4 октября 2025 года

Сегодня, 4 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 октября 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак MAX»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Крылья Советов»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Толпар»;

13:00. МХК «Спартак» – «АКМ-Юниор»;

13:00. МХК «Молот» – «Стальные Лисы»;

13:00. «Красная Армия» – «Капитан».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.