Хоккей

Расписание матчей МХЛ на 4 октября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 4 октября 2025 года
Сегодня, 4 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 октября 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак MAX»;
10:00. «Амурские Тигры» – «Крылья Советов»;
11:00. «Тюменский Легион» – «Толпар»;
13:00. МХК «Спартак» – «АКМ-Юниор»;
13:00. МХК «Молот» – «Стальные Лисы»;
13:00. «Красная Армия» – «Капитан».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
