ИИХФ представила Кубок европейских наций с участием 17 национальных команд

ИИХФ представила Кубок европейских наций с участием 17 национальных команд
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила Кубок европейских наций с участием 17 национальных команд.

«Кубок европейских наций – новаторская система соревнований, призванная превратить международные перерывы в площадку для содержательных, конкурентных игр национальных команд. Эта новая серия турниров, являющаяся ключевой инициативой стратегического плана, знаменует собой важный шаг вперёд в развитии этого вида спорта по всей Европе.

Дебютный сезон пройдёт во время традиционных международных перерывов в ноябре, декабре и феврале, в которых будут соревноваться 17 сборных в группах по три, четыре команды», — сказано в сообщении ИИХФ.

Страны-участницы:
Германия, Словакия, Латвия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания и Румыния.

«Это огромный шаг для европейского хоккея. Годами наши национальные ассоциации-члены просили о разработке структуры, которая придала бы перерывам в играх сборных постоянство и целеустремлённость. С Кубком европейских наций мы наконец-то представляем продукт, обладающий потенциалом для развития игры – как в конкурентном, так и в коммерческом плане, по всему региону», — заявил глава ИИХФ Люк Тардиф.

