Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина назвал города КХЛ с самыми яркими болельщиками

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров рассказал о городах КХЛ с самыми яркими болельщиками.

«Очень сложно сказать, кто бы выиграл. В «Авангарде» классные болельщики. В Уфе очень круто тоже. Я уверен, что была бы серьёзная заруба между большим количеством команд. В Казани всегда невероятная поддержка. Конкуренция между фантами очень высокая. Интересная идея, если честно. Надо будет попробовать провести небольшой чемпионат между болельщиками», — приводит слова Гончарова «Советский спорт».

Первое место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги на данный момент занимает «Авангард», набравший 18 очков.

Новости. Хоккей
