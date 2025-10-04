Пашков: увольнение Епанчинцева вызывает недоумение, где ответственность менеджера?

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отставку Вадима Епанчинцева с поста главного тренера «Сибири».

— Сюрприз недели?

— Отставка в «Сибири». Учитывая тяжёлый календарь и травмы, не видел у новосибирского клуба явного кризиса.

Тем не менее главный тренер Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку. Хотя в прошлом сезоне в похожей ситуации он сумел всё выправить, «Сибирь» с очень средними возможностями вышла в плей-офф и едва не остановила «Салават Юлаев». Там была именно тренерская работа – с очень средним составом.

— Не согласны с этой отставкой?

— У меня она вызвала недоумение. Особенно если учесть сомнительную кадровую политику «Сибири», одной из самых возрастных команд КХЛ. Я вообще категорический противник ранних отставок. Они в первую очередь говорят о внутренних передрягах в клубе. Почему козлом отпущения делают исключительно тренера? Где ответственность менеджера? — цитирует Пашкова Russia-Hockey.