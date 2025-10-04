Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков: увольнение Епанчинцева вызывает недоумение, где ответственность менеджера?

Пашков: увольнение Епанчинцева вызывает недоумение, где ответственность менеджера?
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отставку Вадима Епанчинцева с поста главного тренера «Сибири».

— Сюрприз недели?
— Отставка в «Сибири». Учитывая тяжёлый календарь и травмы, не видел у новосибирского клуба явного кризиса.

Тем не менее главный тренер Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку. Хотя в прошлом сезоне в похожей ситуации он сумел всё выправить, «Сибирь» с очень средними возможностями вышла в плей-офф и едва не остановила «Салават Юлаев». Там была именно тренерская работа – с очень средним составом.

— Не согласны с этой отставкой?
— У меня она вызвала недоумение. Особенно если учесть сомнительную кадровую политику «Сибири», одной из самых возрастных команд КХЛ. Я вообще категорический противник ранних отставок. Они в первую очередь говорят о внутренних передрягах в клубе. Почему козлом отпущения делают исключительно тренера? Где ответственность менеджера? — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
В КХЛ уволили уже второго тренера! «Сибирь» нашла крайнего в провальном старте
В КХЛ уволили уже второго тренера! «Сибирь» нашла крайнего в провальном старте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android