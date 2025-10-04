Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они тут по-хорошему сумасшедшие». Ливо сравнил российских и канадских болельщиков

«Они тут по-хорошему сумасшедшие». Ливо сравнил российских и канадских болельщиков
Комментарии

Нападающий «Трактора» Джош Ливо высказался о российских и канадских болельщиках и рассказал о работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру. Ранее форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев».

«Я счастлив быть частью этих двух городов [Уфа и Челябинск] с фантастическими болельщиками. Счастлив играть за «Трактор» сейчас. В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие.

Гр вышел в финальную серию в первый год. Планка задана, я счастлив играть под его руководством. Мы хотим тот же результат, а лучше — победу в кубке», — приводит слова Ливо ТАСС.

Материалы по теме
«Не ожидал от него 49 голов». Бенуа Гру высказался об игре Джоша Ливо за «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android