«Они тут по-хорошему сумасшедшие». Ливо сравнил российских и канадских болельщиков

Нападающий «Трактора» Джош Ливо высказался о российских и канадских болельщиках и рассказал о работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру. Ранее форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев».

«Я счастлив быть частью этих двух городов [Уфа и Челябинск] с фантастическими болельщиками. Счастлив играть за «Трактор» сейчас. В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие.

Гр вышел в финальную серию в первый год. Планка задана, я счастлив играть под его руководством. Мы хотим тот же результат, а лучше — победу в кубке», — приводит слова Ливо ТАСС.