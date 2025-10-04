«В прошлом году он был лидером СКА». Григоренко — о переходе Кузнецова в «Металлург»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал переход форварда Евгения Кузнецова в «Металлург».

— На днях «Металлург» подписал до конца сезона контракт с Евгением Кузнецовым, с которым вы ещё недавно играли в СКА. Верите, что он ещё покажет свой лучший хоккей?

— Конечно. В прошлом году он был лидером СКА. Набирал очки почти в каждой игре. Здесь нет сомнений, что он может и в этом сезоне здорово выступить. Ему ведь всего 33 года. Это мастер, топ-игрок. Надеюсь, у него всё получится и Евгений покажет свою лучшую игру.

— Противостояние двух команд Челябинской области — вашей и его — теперь получит ещё больший колорит?

— Я пока ещё не участвовал в этих дерби, поэтому не знаю (улыбается). В любом случае — Жене удачи, — цитируют Григоренко «Известия».