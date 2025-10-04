Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В прошлом году он был лидером СКА». Григоренко — о переходе Кузнецова в «Металлург»

«В прошлом году он был лидером СКА». Григоренко — о переходе Кузнецова в «Металлург»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал переход форварда Евгения Кузнецова в «Металлург».

— На днях «Металлург» подписал до конца сезона контракт с Евгением Кузнецовым, с которым вы ещё недавно играли в СКА. Верите, что он ещё покажет свой лучший хоккей?
— Конечно. В прошлом году он был лидером СКА. Набирал очки почти в каждой игре. Здесь нет сомнений, что он может и в этом сезоне здорово выступить. Ему ведь всего 33 года. Это мастер, топ-игрок. Надеюсь, у него всё получится и Евгений покажет свою лучшую игру.

— Противостояние двух команд Челябинской области — вашей и его — теперь получит ещё больший колорит?
— Я пока ещё не участвовал в этих дерби, поэтому не знаю (улыбается). В любом случае — Жене удачи, — цитируют Григоренко «Известия».

Материалы по теме
«Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль». Быков — о Кузнецове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android