Ветеран СКА: армейцы начинают матч за здравие, а закачивают за упокой

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал поражение армейского клуба от «Спартака» (1:3).

«В начале матча мне казалось, что «Спартак» не двигается. До концовки второго периода преимущество было на стороне СКА. Это отражалось на счёте игры. Но после двух быстрых заброшенных шайб «Спартака» движение красно-белых сильно изменилось. Причина очередного поражения СКА в другом – мало иметь одну боевую тройку игроков. Я про Воробьёва, Зыкова и Хайруллина. Другие хоккеисты были абсолютно незаметны.

В последних матчах СКА вёл в счёте, но при этом упускал победу. Мне кажется, что петербуржцев просто не хватает физически на третий период. Почему-то спадают обороты и появляются ненужные удаления. СКА начинает матч за здравие, а закачивает за упокой. Идёт сильная просадка и усталость. Это нужно спрашивать у тренеров – почему в третьих периодах СКА не дожимает соперников? Я думаю, это связано с тем, что активно играют только полтора звена. Когда старается играть вся команда, тогда таких просадок не случается. Одна тройка не может делать всю разницу», — цитирует Черкаса «Советский спорт».