Канадский телеведущий раскритиковал «Миннесоту» после контракта клуба с Капризовым

Канадский телеведущий Citytv Сид Сейшейро на своей странице в социальной сети Х раскритиковал «Миннесоту Уайлд» после заключения контракта клуба с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Миннесота Уайлд» — самая глупая организация в профессиональном спорте», — написал Сейшейро.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.