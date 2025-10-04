Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский телеведущий раскритиковал «Миннесоту» после контракта клуба с Капризовым

Канадский телеведущий раскритиковал «Миннесоту» после контракта клуба с Капризовым
Комментарии

Канадский телеведущий Citytv Сид Сейшейро на своей странице в социальной сети Х раскритиковал «Миннесоту Уайлд» после заключения контракта клуба с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Миннесота Уайлд» — самая глупая организация в профессиональном спорте», — написал Сейшейро.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Материалы по теме
Владелец «Миннесоты»: на переговорах по контракту Капризов никогда не говорил о деньгах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android