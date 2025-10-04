Нападающий СКА Поляков: в игре со «Спартаком» мы перестали выполнять элементарные вещи

Нападающий СКА Матвей Поляков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в Москве.

«Непростой матч. Мы повели в счёте, ничего не предвещало беды, но потом почему-то перестали выполнять элементарные вещи, а игра повернулась в другую сторону. Мы знали, как играть против «Спартака», но не начали делать то, что было необходимо. Москвичи ничем не удивили, они не изменились с прошлого сезона», — приводит слова Полякова Metaratings.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками после 11 встреч располагается на седьмой строчке Запада.