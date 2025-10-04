Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Поляков: в игре со «Спартаком» мы перестали выполнять элементарные вещи

Нападающий СКА Поляков: в игре со «Спартаком» мы перестали выполнять элементарные вещи
Комментарии

Нападающий СКА Матвей Поляков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 26:22 (5x5)     1:1 Беляев (Усманов, Королёв) – 37:43 (5x5)     2:1 Порядин (Тодд, Ружичка) – 38:34 (5x5)     3:1 Коростелёв (Орлов, Локхарт) – 45:21 (5x3)    

«Непростой матч. Мы повели в счёте, ничего не предвещало беды, но потом почему-то перестали выполнять элементарные вещи, а игра повернулась в другую сторону. Мы знали, как играть против «Спартака», но не начали делать то, что было необходимо. Москвичи ничем не удивили, они не изменились с прошлого сезона», — приводит слова Полякова Metaratings.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками после 11 встреч располагается на седьмой строчке Запада.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» переиграл СКА в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android