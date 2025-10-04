Фридман заявил, что соглашение Капризова с «Миннесотой» не повлияет на контракт Макдэвида

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что рекордное соглашение российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» не повиляет на ситуацию с возможным новым контрактом Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз».

«Были люди, которые говорили: «Эй, если Капризов подписал контракт на $ 17 млн, то что получит Макдэвид?» Коннор получит $ 20–25 млн, если захочет. Сколько бы ни получил Капризов, это не одно и то же», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.