Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов опубликовал совместное фото с Марком-Андре Флёри

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов опубликовал совместное фото с экс-голкипером «пингвинов» Марком-Андре Флёри.

«Жизнь — удивительная штука, конечно. Благодарен ей за это», — подписал фото Сергей Мурашов.

Фото: Страница Сергея Мурашова в социальной сети

Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне в 16 встречах в АХЛ он отразил 91,3% бросков, коэффициент надёжности 2,64 с одним «сухим» матчем.

Марк-Андре Флёри завершил карьеру прощальным матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) 28 сентября 2025 года.