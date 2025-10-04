«Шанхайские Драконы» — «Трактор»: трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между «Шанхайскими Драконами» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шанхайские Драконы» с 12 баллами в активе располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» после 11 проведённых встреч набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.