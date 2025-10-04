Скидки
Артюхин назвал недостатки «Металлурга» в победной встрече с ЦСКА

Артюхин назвал недостатки «Металлурга» в победной встрече с ЦСКА
Комментарии

‎Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин рассказал о недостатках «Металлурга» в победной встрече с ЦСКА (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис, Минулин) – 21:48 (4x4)     1:1 Карнаухов (Патрихаев, Бучельников) – 26:17 (5x5)     1:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв) – 40:28 (5x4)     1:3 Коротков – 57:50 (en)    

«Игра была абсолютно равной. Но меня немного смутила реализация «Металлурга», потому что очень много раз команда не смогла забросить шайбу в большинстве. Реализация лишнего была очень слабой. Это ключевой момент. Как по мне – такие мастера должны делать разницу в этом компоненте. В целом игра немного сломалась из-за большого количества удалений. По ходу всей встречи команды действовали примерно одинаково, но больше повезло «Металлургу».

Мне бросилось в глаза, что «Металлургу» не хватает атакующего защитника для реализации большинства. В команде уже есть Робин Пресс во второй пятёрке, но в первом звене не хватало игрока, который грамотно мог бы распорядиться шайбой на синей линии. Было видно, что Разин пытался использовать разные сочетания: выпустил молодого игрока на лёд, и один раз в большинстве играли только нападающие. В третьем периоде «Магнитка» уделила внимание оборонительному компоненту, чтобы создать для ЦСКА ловушку в средней зоне. Благодаря этому получалось убегать в контратаки. Но в этом матче никто назад не откатывался. Все играли до конца», — цитирует Артюхина «Советский спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
