НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днём улыбки фотографией Овечкина

Комментарии

Национальная хоккейная лига поздравила болельщиков со Всемирным днём улыбки фотографией российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Фото: НХЛ

Ранее Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги. В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для форварда 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.

