Вратарь СКА Заврагин рассказал, кто больше всего запомнился ему в прошлом сезоне

Вратарь СКА Егор Заврагин ответил на вопрос, кто больше всего запомнился ему в прошлом сезоне.

— Кто и чем больше всего запомнился вам в прошлом сезоне?

— Евгений Кузнецов отлично видел площадку, он мог смотреть в одну точку и отдать передачу в другую. Максим Шабанов тоже выделялся. В целом можно долго продолжать этот список, в каждой команде есть лидеры с сильными сторонами, — приводит слова Заврагина официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний Заврагин сыграл пять матчей, в которых одержал три победы с 93,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.