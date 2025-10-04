Скидки
Вратарь СКА Заврагин рассказал, кто больше всего запомнился ему в прошлом сезоне

Комментарии

Вратарь СКА Егор Заврагин ответил на вопрос, кто больше всего запомнился ему в прошлом сезоне.

— Кто и чем больше всего запомнился вам в прошлом сезоне?
— Евгений Кузнецов отлично видел площадку, он мог смотреть в одну точку и отдать передачу в другую. Максим Шабанов тоже выделялся. В целом можно долго продолжать этот список, в каждой команде есть лидеры с сильными сторонами, — приводит слова Заврагина официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний Заврагин сыграл пять матчей, в которых одержал три победы с 93,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

