Нападающий Владимир Ткачёв оценил переход Евгения Кузнецова в «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в магнитогорский клуб.

— В Магнитогорске уже потренировались с Кузнецовым. Ждём, что он принесёт радость не только болельщикам в Магнитогорске.

— Вы представляете себя с ним в одном звене?

— Дай бог, но посмотрим. Сейчас в нашей тройке (Ткачёв‑Канцеров‑Силантьев) началось какое‑то взаимопонимание, так что всё зависит от тренерского штаба.

— Многие были шокированы переходом Евгения в «Металлург». А как вы отреагировали на такое событие?

— Я тоже поменял клуб, переехав из Омска в Магнитогорск. Ничего страшного в этом моменте нет. Думаю, Евгения привлёк, наверное, наш атакующий хоккей, — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».