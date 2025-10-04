Для СКА «Спартак» стал третьим соперником, с которым было сыграно 250 и более матчей

Вчера, 3 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА и «Спартак» провели между собой 250-й официальный матч. 241 из них приходится на чемпионаты страны, семь – на Кубок СССР и лиги, два состоялись в переходном турнире 1999 года. В противостоянии с красно-белыми армейцы одержали 101 победу, спартаковцы выигрывали 132 раза, ещё 15 матчей завершились вничью. Разница заброшенных и пропущенных шайб 714 – 873 в пользу столичной команды.

Для петербуржцев «Спартак» стал третьим соперником, с которым было сыграно 250 и более матчей. Ранее СКА преодолел этот рубеж в противостояниях с ещё двумя московскими командами – «Динамо» (286) и ЦСКА (304).