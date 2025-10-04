Инсайдер НХЛ назвал клуб, в который может перейти Евгений Малкин в дедлайн

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может перейти во «Флориду Пантерз» в будущий дедлайн.

«Думаю, «Флорида Пантерз» будет в списке не только потому, что они были одной из самых успешных команд, но и потому, что Евгений Малкин проводит межсезонье в районе Майами, это было бы очень подходящим вариантом», — заявил Серавалли в подкасте B/R Open Ice.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 — 67 (27+40) очков в 82 матчах.