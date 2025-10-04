ИИХФ представила новый логотип в гендерно-нейтральном стиле

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила новый логотип, разработанный агентством TwelfthMan, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Фото: ИИХФ

«Задачей было создать современный визуальный образ, который подчеркнет глобальные амбиции федерации и позволит выстроить более тесную связь с болельщиками по всему миру. Обновлённый бренд включает в себя новый логотип и шрифт, графический язык, цветовую палитру и уникальный фирменный шрифт, основанный на концепции Home Ice («Домашний лёд»).

При создании логотипа TwelfthMan сотрудничали с известным художником-иконографом Крисом Митчеллом. Силуэт хоккеиста и фирменная форма площадки были сохранены для преемственности бренда, но теперь игрок выполнен в гендерно-нейтральном стиле, получил больше выразительности и заметное место в композиции.

В новом написании названия федерации добавлена динамика: в шрифтовую конструкцию встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея. Кроме того, разработан уникальный шрифт, отражающий динамику игры и адаптирующийся под разные форматы коммуникации – от официальных документов до контента для болельщиков», — сказано в сообщении ИИХФ.