«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

Сегодня, 4 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин и Никита Хоружев. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев, Александр Шаров и Дмитрий Юдин.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 15 очками после 12 встреч располагается на третьей строчке Востока.