Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Автомобилист, результат матча 4 октября 2025 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях
Комментарии

Сегодня, 4 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Профака, Жафяров) – 10:33 (5x4)     1:1 Хрипунов (Шашков, Денежкин) – 24:24 (5x5)     1:2 Горбунов – 29:09 (5x5)     1:3 Романцев (Хрипунов, Шашков) – 41:54 (5x5)     1:4 Шаров – 45:35 (5x5)     2:4 Хоружев (Митякин, Юртайкин) – 49:17 (5x4)     2:5 Юдин (Овчинников, Каштанов) – 49:32 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин и Никита Хоружев. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев, Александр Шаров и Дмитрий Юдин.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 15 очками после 12 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Голышев отправился на выездные матчи «Автомобилиста» для участия в тренировочном процессе
