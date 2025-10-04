Канадский нападающий Вагнер дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Трактором»

Канадский нападающий Остин Вагнер дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее форвард подписал контракт с китайским клубом на один год. «Драконы» представили состав команды на игру, которая состоится сегодня, 4 октября, в 17:00 мск.
Фото: ХК «Шанхайские Драконы»
28-летний форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 (9+9) очков.
«Шанхайские Драконы» с 12 очками в активе располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» после 11 проведённых встреч набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
