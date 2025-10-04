Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий Вагнер дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Трактором»

Канадский нападающий Вагнер дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий Остин Вагнер дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее форвард подписал контракт с китайским клубом на один год. «Драконы» представили состав команды на игру, которая состоится сегодня, 4 октября, в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Профака, Жафяров) – 10:33 (5x4)     1:1 Хрипунов (Шашков, Денежкин) – 24:24 (5x5)     1:2 Горбунов – 29:09 (5x5)     1:3 Романцев (Хрипунов, Шашков) – 41:54 (5x5)     1:4 Шаров – 45:35 (5x5)     2:4 Хоружев (Митякин, Юртайкин) – 49:17 (5x4)     2:5 Юдин (Овчинников, Каштанов) – 49:32 (5x5)    

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

28-летний форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 (9+9) очков.

«Шанхайские Драконы» с 12 очками в активе располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» после 11 проведённых встреч набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Официально
«Шанхай» заключил контракт с экс-форвардом «Лос-Анджелеса» и «Чикаго» Вагнером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android