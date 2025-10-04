«Хорошее дело, что наших игроков так ценят». Каменский — о рекордном контракте Капризова

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Форвард и клуб заключили новое соглашение на восемь лет и $ 136 млн — это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате ($ 17 млн).

«Этот контракт будет подталкивать Кирилла играть ещё лучше. Внимания из-за этого станет больше. Могу только поздравить его и пожелать выиграть Кубок Стэнли, добиться успехов и побить рекорды. Такие контракты только радуют, люди больше зарабатывают. Причём не только Кирилл, но и остальные станут подписывать новые соглашения. Хорошее дело, что наших игроков так ценят. В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги», – приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».