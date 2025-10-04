Скидки
Защитник фарм-клуба «Ванкувера» Кныжов высказался о зарплатах в АХЛ

Российский защитник «Абботсфорд Кэнакс» Николай Кныжов оценил уровень зарплат в АХЛ. Напомним, в межсезонье 27-летний хоккеист подписал соглашение на год с фарм-клубом «Ванкувер Кэнакс».

– У вас односторонний контракт с клубом АХЛ. Есть ли шанс, что вас пригласят в «Ванкувер» и изменят условия?
– Конечно, шанс есть. Это одна из причин, почему я выбрал именно этот вариант. Генеральный менеджер знает меня, понимает, на что я способен. Но, естественно, мне нужно доказывать, завоёвывать место, показывать свою игру. Всё, что зависит от меня, я сделаю. Дальше нужно ждать, когда освободится место – травмы, обмены, разные ситуации. Надеюсь, что с моей игрой я буду в числе первых кандидатов.

– Насколько хорошие зарплаты в АХЛ? Достаточно ли их для комфортной жизни?
– Минимальная зарплата – $ 75 тыс. Конечно, если жить в Ванкувере или Калифорнии, этого не так много, жить шикарно не получится. Но если брать другие города и штаты, где цены ниже, то это вполне нормально. И, к тому же, редко кому дают минимальную зарплату. Их дают, если приезжаешь в середине сезона. И то мне, например, в «Питтсбурге» после Нового года сразу дали на 15% больше минималки. В целом зарплаты в АХЛ хорошие, – приводит слова Кныжова «Советский спорт».

