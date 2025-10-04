Скидки
Александр Пашков высказался о проблемах у вратарей из Северной Америки в КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, какие проблемы есть у североамериканских вратарей, выступающих в КХЛ.

– На ваш взгляд, что надломило «Ладу» и «Сибирь»?
– Подбор кадров – особенно во вратарской линии. В той же «Сибири» получили примерно такую же ситуацию, как год назад в «Динамо». Тогда у нас появился крайне сомнительный персонаж – [Хантер] Миска. Нынешний страж ворот «Сибири» [Луи Доминге] чем-то его напоминает. В «Динамо» хотя бы мощная атака, она команду вытянула. У Новосибирска такой атаки нет. Вообще с североамериканскими вратарями намечается неприятная тенденция.

– Какая?
– Проблемы не только у Доминге. Посмотрите, как тяжело стартует в «Тракторе» Дриджер. Точно такая же ситуация в ЦСКА с Мартином. Есть вопросы к нашим селекционерам, которые по инерции делают ставку на голкиперов-легионеров.

– Как объяснить североамериканские вратарские проблемы в КХЛ?
– У этих голкиперов средний уровень, который не позволяет им быстро перестроиться с броскового хоккея АХЛ на более пасовый и комбинационный хоккей КХЛ. Плюс активно работают агенты, которым удаётся всучить второсортный товар. Надо подождать до середины сезона, чтобы изучить эту тенденцию. Но уже сейчас понятно, что нужно больше доверять молодым российским вратарям, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

