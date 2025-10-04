«Миннесота» не стала подписывать 38-летнего обладателя Кубка Стэнли

«Миннесота Уайлд» не стала подписывать полноценный контракт с 38-летним защитником Джеком Джонсоном. Американский защитник был в клубе на просмотре.

В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче за «Коламбус Блю Джекетс», где отметился шестью результативными передачами.

Всего за свою карьеру в НХЛ Джонсон принял участие в 1228 матчах, где набрал 342 (77+265) очка. Он также сыграл в 57 матчах плей-офф Кубка Стэнли, набрав 21 (5+16) очко. Также защитник представлял США на нескольких международных соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где сборная США завоевала серебряные медали.

Напомним, Джонсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году, когда выступал в составе «Колорадо Эвеланш».