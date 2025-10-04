Остин Вагнер забил первый гол за «Шанхайских Драконов» в дебютном матче за клуб

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимают «Трактор». После первого периода — счёт 1:0 в пользу китайского клуба. Единственный на данный момент гол забил новичок команды Остин Вагнер.

Отметим, что для канадского нападающего это первый матч за клуб. Ассистировали Вагнеру Райан Спунер и Никита Попугаев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

28-летний форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 (9+9) очков.