Остин Вагнер забил первый гол за «Шанхайских Драконов» в дебютном матче за клуб
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимают «Трактор». После первого периода — счёт 1:0 в пользу китайского клуба. Единственный на данный момент гол забил новичок команды Остин Вагнер.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
2-й период
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5) 2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)
Отметим, что для канадского нападающего это первый матч за клуб. Ассистировали Вагнеру Райан Спунер и Никита Попугаев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
28-летний форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 (9+9) очков.
