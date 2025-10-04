Главный тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Провели неплохой первый период: хорошее движение, хорошая игра. Во втором периоде соперники добавили в движении, мы стали делать непонятные ошибки. Сказал команде после игры: умный учится на своих ошибках, мудрый — на чужих. Пока ещё не мудрые, на чужих ошибках не учимся, хотя бы должны учиться на своих.

В прошлой встрече создали себе гол, сегодня нас наказали за несколько ошибок. Гости после такого поймали кураж, мы им дали такое количество возможностей, что это недопустимо. То ли самоуспокоенность, то ли самоуверенность, пока понять не могу. Командное движение было хорошим, но не знаю, как раз за разом можно делать такие передачи», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.