Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Профака, Жафяров) – 10:33 (5x4)     1:1 Хрипунов (Шашков, Денежкин) – 24:24 (5x5)     1:2 Горбунов – 29:09 (5x5)     1:3 Романцев (Хрипунов, Шашков) – 41:54 (5x5)     1:4 Шаров – 45:35 (5x5)     2:4 Хоружев (Митякин, Юртайкин) – 49:17 (5x4)     2:5 Юдин (Овчинников, Каштанов) – 49:32 (5x5)    

«Провели неплохой первый период: хорошее движение, хорошая игра. Во втором периоде соперники добавили в движении, мы стали делать непонятные ошибки. Сказал команде после игры: умный учится на своих ошибках, мудрый — на чужих. Пока ещё не мудрые, на чужих ошибках не учимся, хотя бы должны учиться на своих.

В прошлой встрече создали себе гол, сегодня нас наказали за несколько ошибок. Гости после такого поймали кураж, мы им дали такое количество возможностей, что это недопустимо. То ли самоуспокоенность, то ли самоуверенность, пока понять не могу. Командное движение было хорошим, но не знаю, как раз за разом можно делать такие передачи», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

Видео
«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях
