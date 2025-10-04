Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Нефтехимиком»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Профака, Жафяров) – 10:33 (5x4) 1:1 Хрипунов (Шашков, Денежкин) – 24:24 (5x5) 1:2 Горбунов – 29:09 (5x5) 1:3 Романцев (Хрипунов, Шашков) – 41:54 (5x5) 1:4 Шаров – 45:35 (5x5) 2:4 Хоружев (Митякин, Юртайкин) – 49:17 (5x4) 2:5 Юдин (Овчинников, Каштанов) – 49:32 (5x5)
«Робкое начало с нашей стороны, нижнекамцы владели преимуществом. Мы нашли слова в перерыве, которые изменили игру, изменили сочетания звеньев. Неплохо прессинговали, наверное, поэтому соперники ошибались больше, чем в прошлых матчах», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 15 очками после 12 встреч располагается на третьей строчке Востока.
