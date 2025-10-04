Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Робкое начало с нашей стороны, нижнекамцы владели преимуществом. Мы нашли слова в перерыве, которые изменили игру, изменили сочетания звеньев. Неплохо прессинговали, наверное, поэтому соперники ошибались больше, чем в прошлых матчах», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 15 очками после 12 встреч располагается на третьей строчке Востока.