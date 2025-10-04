Гол Меркли принёс «Шанхайским Драконам» победу в овертайме над «Трактором»

Сегодня, 4 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На девятой минуте нападающий «Шанхайский Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На 25-й минуте форвард Борна Рендулич удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник «Трактора» Григорий Дронов отыграл одну шайбу. На 35-й минуте нападающий гостей Андрей Никонов сравнял счёт. Также на 35-й минуте Вагнер оформил дубль и вывел китайский клуб вперёд.

На 54-й минуте форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте нападающий Райан Спунер забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 59-й минуте форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 10 матчей, в которых набрали 14 очков, и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.