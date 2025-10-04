Скидки
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы – Трактор, результат матча 4 октября 2025 года, счёт 5:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Меркли принёс «Шанхайским Драконам» победу в овертайме над «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

На девятой минуте нападающий «Шанхайский Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На 25-й минуте форвард Борна Рендулич удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник «Трактора» Григорий Дронов отыграл одну шайбу. На 35-й минуте нападающий гостей Андрей Никонов сравнял счёт. Также на 35-й минуте Вагнер оформил дубль и вывел китайский клуб вперёд.

На 54-й минуте форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте нападающий Райан Спунер забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 59-й минуте форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 10 матчей, в которых набрали 14 очков, и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
