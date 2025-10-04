Скидки
Хоккей

Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ

Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
Международная федерация хоккея (ИИХФ) присвоила статус полноправных членов организации федерациям хоккея Армении и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Ницце большинством голосов.

Сборная Узбекистана в 2024 году впервые выступила на чемпионате мира и выиграла четвёртый дивизион. Национальная команда Армении, принимавшая турнир, заняла второе место. Для армянских хоккеистов эти соревнования стали первыми под эгидой ИИХФ с 2010 года.

Ранее Международная федерация хоккея представила новый логотип, разработанный агентством TwelfthMan.

