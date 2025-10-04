Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» подписала контракт с нападающим Дживани Смитом на год

«Каролина» подписала контракт с нападающим Дживани Смитом на год
Аудио-версия:
Комментарии

«Каролина Харрикейнс» официально объявила о подписании контракта с 27-летним канадским нападающим Дживани Смитом. Двустороннее соглашение рассчитано на год. В НХЛ зарплата форварда составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 140 тыс., при этом гарантированно он получит не менее $ 250 тыс.

Смит был на пробном контракте. Он провёл четыре предсезонных матча за «Каролину», разделив второе место в команде по количеству заброшенных шайб (2) и третье – по очкам (3), а также стал лидером по штрафным минутам (28).

В сезоне-2024/2025 Смит сыграл 13 матчей за «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш», а также 16 игр за «Колорадо Иглс» и «Лихай Вэлли».

Смит был выбран «Детройт Рэд Уингз» во втором раунде драфта НХЛ 2016 года. Всего на его счету 168 матчей в лиге за «Детройт», «Флориду», «Сан-Хосе» и «Колорадо», в которых он набрал 22 (9+13) очка.

Материалы по теме
Официально
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android