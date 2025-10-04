Гру: защитники «Трактора» были не готовы к игре с «Шанхаем». Один из худших матчей при мне

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ) и назвал этот матч одним из худших под его руководством.

– Защитники выдали ужасную игру. Они не были готовы к матчу. Вратарь допустил три результативные ошибки. Мы совершили нарушение численного состава в большинстве, проспали эту встречу. Сегодня была одна из худших игр «Трактора» под моим руководством.

– Снова отыгрываетесь, но проигрываете. Почему?

– Не думаю, что мы были близки к победе. Только отыгрывались, нам сразу забивали.

– Не кажется, что ваша команда лениво начала матч?

– Не согласен. В начале игры мы делали хорошие вещи, но затем не могли отдать передачу: пас в коньки, пас в сторону, промахнулись по шайбе, не смогли отдать пас на прорыв, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.