Гру: защитники «Трактора» были не готовы к игре с «Шанхаем». Один из худших матчей при мне

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ) и назвал этот матч одним из худших под его руководством.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

– Защитники выдали ужасную игру. Они не были готовы к матчу. Вратарь допустил три результативные ошибки. Мы совершили нарушение численного состава в большинстве, проспали эту встречу. Сегодня была одна из худших игр «Трактора» под моим руководством.

– Снова отыгрываетесь, но проигрываете. Почему?
– Не думаю, что мы были близки к победе. Только отыгрывались, нам сразу забивали.

– Не кажется, что ваша команда лениво начала матч?
– Не согласен. В начале игры мы делали хорошие вещи, но затем не могли отдать передачу: пас в коньки, пас в сторону, промахнулись по шайбе, не смогли отдать пас на прорыв, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Комментарии
Новости. Хоккей
