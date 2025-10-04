Гру: Григоренко становится лучше с каждым днём. Всё больше вижу в нём лидера «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ) высоко отозвался о нападающем челябинской команды Михаиле Григоренко.

– Почему выпускаете Григоренко на последние минуты?

– После возвращения его игра становится лучше с каждым днём. Чем больше узнаю его, тем больше вижу в нём лидера нашей команды. Его появление на льду в такие моменты продиктовано его действиями. Михаил вознаграждён за это, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В нынешнем сезоне Григоренко сыграл в пяти матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.