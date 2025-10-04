Гру: Григоренко становится лучше с каждым днём. Всё больше вижу в нём лидера «Трактора»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ) высоко отозвался о нападающем челябинской команды Михаиле Григоренко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5) 2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5) 2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4) 2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5) 3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5) 3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5) 4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5) 4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5) 5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)
– Почему выпускаете Григоренко на последние минуты?
– После возвращения его игра становится лучше с каждым днём. Чем больше узнаю его, тем больше вижу в нём лидера нашей команды. Его появление на льду в такие моменты продиктовано его действиями. Михаил вознаграждён за это, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В нынешнем сезоне Григоренко сыграл в пяти матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.
