Главная Хоккей Новости

Гру: уровень «Трактора» выше того, что мы показали с «Шанхаем». Это было неприемлемо

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался недоволен игрой своей команды в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:5 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

– Месяц назад после игры со СКА вы тоже были недовольны командой. Проблемы в том матче схожи с теми, которые были в игре с «Шанхаем»?
– В первом периоде – да, я бы сказал. Плохие решения от наших защитников. Это неприемлемо. Но мы должны становиться лучше. Это недостаточно хорошо. Уровень «Трактора» гораздо выше этого. Мне не понравилось, что мы показали сегодня, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 10 матчей, в которых набрали 14 очков, и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

