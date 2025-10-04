Гру: уровень «Трактора» выше того, что мы показали с «Шанхаем». Это было неприемлемо

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался недоволен игрой своей команды в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:5 ОТ).
– Месяц назад после игры со СКА вы тоже были недовольны командой. Проблемы в том матче схожи с теми, которые были в игре с «Шанхаем»?
– В первом периоде – да, я бы сказал. Плохие решения от наших защитников. Это неприемлемо. Но мы должны становиться лучше. Это недостаточно хорошо. Уровень «Трактора» гораздо выше этого. Мне не понравилось, что мы показали сегодня, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 10 матчей, в которых набрали 14 очков, и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
- 4 октября 2025
