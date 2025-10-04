«Питтсбург» выставил на драфт отказов Грейвза, зарплата которого составляет $ 4,5 млн

«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов защитника Райана Грейвза, сообщает пресс-служба «пингвинов» в социальной сети Х. У игрока обороны осталось четыре года по контракту с кэпхитом в $ 4,5 млн.

30-летний хоккеист был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года в четвёртом раунде под общим 110-м номером. 17 марта 2014 года подписал с «Рейнджерс» трёхлетний контракт новичка. С 2015 по 2018 год играл за фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», пока его не обменяли в «Колорадо Эвеланш». За «лавин» Грейвз провёл три сезона, включая часть сезона-2017/2018 в фарм-клубе «Колорадо Иглз».

В 2021 году он перешёл в «Нью-Джерси Девилз» в обмен на Михаила Мальцева и выбор во втором раунде на драфте НХЛ. 1 июля 2023 года в качестве свободного агента стал игроком «Питтсбург Пингвинз», с которым подписал шестилетний контракт.