«Зрелище на уровне ВХЛ». Плющев — об игре СКА в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче со «Спартаком» (1:3).

«То, что вчера демонстрировал СКА, – зрелище на уровне ВХЛ. А чего тут удивляться? Команда с таким бюджетом, которой создали уникальные условия, находится на шестом-седьмом месте. Самое главное – игра, настолько простая и прямолинейная, что к ней элементарно подстроиться и нейтрализовать всё, что делают хоккеисты. Технико-тактическая работа на очень низком уровне.

Не ожидал от СКА больших прорывов. Селекционная политика показывала, что у команды будут большие трудности в этом сезоне. Хотя всё же думал, что не до такой степени», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».