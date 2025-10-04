Скидки
«Зрелище на уровне ВХЛ». Плющев — об игре СКА в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче со «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 26:22 (5x5)     1:1 Беляев (Усманов, Королёв) – 37:43 (5x5)     2:1 Порядин (Тодд, Ружичка) – 38:34 (5x5)     3:1 Коростелёв (Орлов, Локхарт) – 45:21 (5x3)    

«То, что вчера демонстрировал СКА, – зрелище на уровне ВХЛ. А чего тут удивляться? Команда с таким бюджетом, которой создали уникальные условия, находится на шестом-седьмом месте. Самое главное – игра, настолько простая и прямолинейная, что к ней элементарно подстроиться и нейтрализовать всё, что делают хоккеисты. Технико-тактическая работа на очень низком уровне.

Не ожидал от СКА больших прорывов. Селекционная политика показывала, что у команды будут большие трудности в этом сезоне. Хотя всё же думал, что не до такой степени», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Для СКА «Спартак» стал третьим соперником, с которым было сыграно 250 и более матчей
