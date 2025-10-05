Скидки
Епанчинцев — об отставке из «Сибири»: со мной две-три недели никто не разговаривал

Епанчинцев — об отставке из «Сибири»: со мной две-три недели никто не разговаривал
Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, как ему сообщили о расторжении контракта. 49-летний специалист возглавлял новосибирский клуб с прошлого сезона.

– Как вам объявили об отставке?
– Просто вызвал в офис менеджер и объявил. Сказал, что приняли решение расстаться.

– А причины развёрнуто объясняли?
– Спросили, что не вышло, я ответил, что не получилось. Это травмы, начало сезона, новая команда. Разговор оказался коротким, было неприятно. Две-три недели со мной никто не разговаривал. Ситуацию можно было исправить. Три поражения подряд дали возможность, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Епанчинцевым читайте на «Чемпионате»:
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
