«Питтсбург» отправил российского вратаря Мурашова в АХЛ

«Питтсбург Пингвинз» отправил российского голкипера команды Сергея Мурашова в фарм-клуб в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в социальной сети Х.

21-летний вратарь ранее заменил Тристана Джерри во втором периоде выставочного матча с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ). Мурашов отразил 12 из 13 бросков. Для россиянина этот матч стал третьим на предсезонке НХЛ, отметим, что все игры были неполными. В общей сложности Сергей отразил 43 из 46 бросков и записал в актив две победы.

При этом «Питтсбург» вызвал Йоэля Бломквиста из «Уилкс-Барре/Скрантон». Сообщалось, что 23-летний финский вратарь пропустит четыре недели из-за травмы.