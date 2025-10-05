Экс главный тренер «Сибири»: возможности исправить ситуацию всем вместе у нас не оказалось

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что на неудачный результат новосибирской команды на старте сезона повлияли травмы хоккеистов и неуверенность нового вратаря Луи Доминге.

– Как вы самому себе объяснили неудачный результат «Сибири» на этой дистанции?

– Конечно, хочется всегда выигрывать. Ситуация после выездных игр в Хабаровске стала лучше. В нашем хоккее необходимо, чтобы вратарь играл хорошо. К сожалению, травма Красоткина и неуверенность Доминге сыграли роль. Хоккеисты получили серьёзные травмы, переломы у них. Этого момента нам не хватило. Команда набирала хороший ход, была обойма, конкуренция. Потом её не стало.

Можно было взять кого-то со стороны, с кем-то расстаться. Всё было решаемо. Мы играли последние матчи то в два с половиной звена, то в три. На тренерском совете был вопрос про защиту, которая очень молодая у нас – через игры они набирались опыта. Я сам прекрасно понимаю, что и как всё. Возможности исправить ситуацию всем вместе у нас не оказалось, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.