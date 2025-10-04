«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» в серии буллитов в предсезонном матче

Сегодня, 4 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны (дважды). У гостей отличились Кевин Руни, Ленни Хямеэнахо и Пол Коттер.

Российские нападающие «Филадельфии» Никита Гребёнкин и Матвей Мичков записали на свой счёт по одной результативной передаче. Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк также отметился голевым пасом.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.