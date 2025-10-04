Скидки
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 4 октября 2025 года, счёт 4:3 Б, предсезонный матч НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» в серии буллитов в предсезонном матче
Комментарии

Сегодня, 4 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Руни (Эдвардс, Странд) – 16:09 (5x5)     1:1 Санхайм (Лучанко, Гребёнкин) – 18:16 (5x5)     1:2 Хямеэнахо (Лачанс, Эддисон) – 20:40 (5x4)     2:2 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 27:47 (5x4)     2:3 Коттер (Грицюк) – 51:31 (5x5)     3:3 Конечны (Драйсдейл, Санхайм) – 58:07 (6x5)     4:3 Зеграс – 65:00    

В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны (дважды). У гостей отличились Кевин Руни, Ленни Хямеэнахо и Пол Коттер.

Российские нападающие «Филадельфии» Никита Гребёнкин и Матвей Мичков записали на свой счёт по одной результативной передаче. Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк также отметился голевым пасом.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

