«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» в серии буллитов в предсезонном матче
Сегодня, 4 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Руни (Эдвардс, Странд) – 16:09 (5x5) 1:1 Санхайм (Лучанко, Гребёнкин) – 18:16 (5x5) 1:2 Хямеэнахо (Лачанс, Эддисон) – 20:40 (5x4) 2:2 Конечны (Мичков, Драйсдейл) – 27:47 (5x4) 2:3 Коттер (Грицюк) – 51:31 (5x5) 3:3 Конечны (Драйсдейл, Санхайм) – 58:07 (6x5) 4:3 Зеграс – 65:00
В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны (дважды). У гостей отличились Кевин Руни, Ленни Хямеэнахо и Пол Коттер.
Российские нападающие «Филадельфии» Никита Гребёнкин и Матвей Мичков записали на свой счёт по одной результативной передаче. Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк также отметился голевым пасом.
В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
