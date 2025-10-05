Скидки
Епанчинцев о «Сибири»: игроки понимали безнаказанность, тренеры с болельщиками это видели

Епанчинцев о «Сибири»: игроки понимали безнаказанность, тренеры с болельщиками это видели
Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что новосибирской команде нужны были игроки, которые смогли бы конкурировать за место в составе.

– Вспомнил ваши слова на одной из пресс-конференций, где вы сказали о том, что хочется кого-то наказать, провести ротацию, но нет такой возможности. Насколько это ударило по команде?
– Любой вид спорта – это конкуренция. Она даёт для хоккеиста понимание. Бывает, конечно, что не идёт игра, но человек старается, работает, но рано или поздно уверенность к нему вернётся. Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели, к сожалению. Мы не могли хоккеиста наказать за ту или иную ошибку, хотя я не любитель этого.

Конкуренция позволяет решить эти проблемы, но травмы, короткая скамейка не дали этого сделать. Нужны были игроки, которые смогли бы конкурировать за место в составе.

– Какие тогда методы вы использовали?
– Диалог с игроками, общение, пытались много уделять внимание этому. Также разбор игры, пробовали исправлять те ошибки, которые были. Есть игроки в команде, которые могут играть намного лучше, они это доказывали на протяжении прошедших сезонов. У некоторых наших лидеров игра была не на своём уровне, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Епанчинцевым читайте на «Чемпионате»:
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
Эксклюзив
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
