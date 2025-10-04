Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан: хочется более стабильных побед. 4:0, например

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги матча с «Трактором» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Зрителям такие матчи нравятся. Но тренерам хочется более стабильных побед. 4:0, например. Бен Гру — классный специалист. Но мы воспользовались ошибками соперников. Мы разбирали вратарей «Трактора» так же, как и других вратарей. Ничего особенного. Просто играли в свою игру, старались больше бросать по воротам, создавали трафик, работали на отскоках.

Похвалю новичка Остина Вагнера — он был одним из ключевых игроков. Классно, что он так удачно вошёл в команду, что у него всё получилось. Втроём они с Попугаевым и Спунером набрали девять очков, и Остин был одним из ключевых элементов этой тройки. Мы считаем себя достойной командой. Хотим на равных противостоять сильным соперникам, в том числе финалистам прошлого сезона. Прошло десять матчей, пока это работает, посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Галлана сайт КХЛ.