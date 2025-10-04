Скидки
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан: хочется более стабильных побед. 4:0, например

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги матча с «Трактором» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

«Зрителям такие матчи нравятся. Но тренерам хочется более стабильных побед. 4:0, например. Бен Гру — классный специалист. Но мы воспользовались ошибками соперников. Мы разбирали вратарей «Трактора» так же, как и других вратарей. Ничего особенного. Просто играли в свою игру, старались больше бросать по воротам, создавали трафик, работали на отскоках.

Похвалю новичка Остина Вагнера — он был одним из ключевых игроков. Классно, что он так удачно вошёл в команду, что у него всё получилось. Втроём они с Попугаевым и Спунером набрали девять очков, и Остин был одним из ключевых элементов этой тройки. Мы считаем себя достойной командой. Хотим на равных противостоять сильным соперникам, в том числе финалистам прошлого сезона. Прошло десять матчей, пока это работает, посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Галлана сайт КХЛ.

