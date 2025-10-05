«Нас этим не запугать». Епанчинцев — о возрастном костяке «Сибири»

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о возрастном костяке новосибирского клуба и его влиянии на команду.

– Было ли такое, что возрастной костяк мог съедать авторитет тренерского штаба?

– Не думал об этом вообще, это, наверное, неправильно. У нас был хороший коллектив. Вы прекрасно знаете, что мы пытались донести до ребят, что большую роль имеет дружный коллектив. Необязательно дружить семьями, но надо прекрасно понимать, что отношение друг к другу должно быть позитивным.

А по поводу возрастного костяка — мы в этом бизнесе уже давно, нас этим уже не запугать (смеётся). Мы через многое прошли. Конечно, хочется команду моложе, но ты зависишь от игроков, которые на данный момент есть. Ты пробуешь разные схемы, варианты, которые принесут результат. Были хорошие атакующие матчи, но где-то надо и правильно построиться. В хоккее должен быть баланс: вратарь, оборона, нападение. Где-то не получалось в позиционной атаке, «пять на пять» начали забивать, но не получалась игра в большинстве. За счёт работы оно должно было прийти.

Бек и Мёрфи, наверное, являются лучшими хоккеистами в лиге по игре в большинстве, они в том сезоне это доказали. Много матчей благодаря этому было выиграно, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.