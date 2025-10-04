Экс-защитник ЦСКА Седов, проваливший допинг-тест, подписал контракт с клубом из ECHL

Экс-защитник ЦСКА Никита Седов, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, подписал контракт с клубом «Блумингтон Бизон» из хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). Об этом сообщается на сайте команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

24-летний хоккеист пополнил состав армейского клуба в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он провёл 57 матчей за ЦСКА в КХЛ и набрал 17 очков (1+16) при показателе полезности «+12». Седов временно отстранён от соревнований в России. В августе он по собственной инициативе расторг контракт с армейским клубом.

«Блумингтон» аффилирован с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и командой «Хартфорд Вулф Пэк», выступающей в АХЛ.