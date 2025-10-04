Скидки
В «Ак Барсе» не вели и не ведут переговоров с Бэбкоком и Тортореллой

В «Ак Барсе» не вели и не ведут переговоров с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой по поводу назначения на пост главного тренера клуба. Об этом стало известно «Чемпионату». Ранее в СМИ появилась информация о возможном приглашении одного из специалистов.

Всё это связано с агентской деятельностью. Как стало известно, не было даже звонков в Канаду и США.

Бэбкок — единственный тренер в истории, входящий в «Тройной золотой клуб» (Олимпиада, чемпионат мира и Кубок Стэнли). Сборную Канады он приводил к победе на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, чемпионате мира — 2004, а также выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Рэд Уингз» в 2008 году.

Торторелла в прошлом сезоне возглавлял «Филадельфию Флайерз» и работал в штабе сборной США на турнире «Четырёх наций». В 2004 году 67‑летний специалист выиграл Кубок Стэнли с «Тампа‑Бэй Лайтнинг».

«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
