Дубль Задорова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в предсезонном матче
Сегодня, 4 октября, в Бостоне (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Задоров (Минтен, Гики) – 05:55 (5x5) 2:0 Заха (Миттельштадт, Арвидссон) – 14:40 (5x5) 3:0 Линдхольм (Макэвой, Пастрняк) – 36:46 (5x4) 3:1 Лаба (Зибанеджад, Фокс) – 56:23 (6x4) 4:1 Задоров – 58:31 (en)
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали российский защитник Никита Задоров (дважды), Павел Заха и Элиас Линдхольм. У гостей отличился Ноа Лаба.
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметился, как и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков. Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 12 бросков.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
