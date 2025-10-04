Дубль Задорова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в предсезонном матче

Сегодня, 4 октября, в Бостоне (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали российский защитник Никита Задоров (дважды), Павел Заха и Элиас Линдхольм. У гостей отличился Ноа Лаба.

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметился, как и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков. Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 12 бросков.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.