Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев — о большинстве «Сибири»: это искусство, которое не всем дано

Епанчинцев — о большинстве «Сибири»: это искусство, которое не всем дано
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил причины не самой лучшей игры новосибирской команды в большинстве на старте сезона.

– Почему в этом году было так тяжело с большинством? Настолько в прошлом году было завязано всё на Беке и Мёрфи?
– Не только на Беке. Большинство – искусство, которое не всем дано. Искали других игроков, понимали, что тяжело легионеров будет сохранить. Тот же Андреофф был ключевым игроком. Там всё было едино. Набрать игроков, чтобы всё сыграло, непросто. Нужно было, чтобы прошло определённое время, найти золотую середину, чтобы оно дало свои плоды. За счёт работы коллег оно точно придёт, никуда не денется, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Епанчинцевым читайте на «Чемпионате»:
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
Эксклюзив
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android