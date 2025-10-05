Епанчинцев — о большинстве «Сибири»: это искусство, которое не всем дано

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил причины не самой лучшей игры новосибирской команды в большинстве на старте сезона.

– Почему в этом году было так тяжело с большинством? Настолько в прошлом году было завязано всё на Беке и Мёрфи?

– Не только на Беке. Большинство – искусство, которое не всем дано. Искали других игроков, понимали, что тяжело легионеров будет сохранить. Тот же Андреофф был ключевым игроком. Там всё было едино. Набрать игроков, чтобы всё сыграло, непросто. Нужно было, чтобы прошло определённое время, найти золотую середину, чтобы оно дало свои плоды. За счёт работы коллег оно точно придёт, никуда не денется, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.