Экс главный тренер «Сибири» Епанчинцев: мне не дали возможность попрощаться с ребятами

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, как игроки команды отреагировали на его уход из клуба.

– Как игроки отнеслись к вашему уходу, много ли человек написало вам?
– Пишут, звонят все. Хотел попрощаться с ребятами в раздевалке, но мне не дали эту возможность. Вот только что звонил Сергей Сергеевич Широков, все ребята позвонили или написали поддержку. Я ответил им, сказал спасибо за работу. Жизнь на этом не заканчивается, пожелал всем удачи. Есть чат, напишу туда. Время прошло уже определённое, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Епанчинцевым читайте на «Чемпионате»:
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
