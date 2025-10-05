Экс главный тренер «Сибири» Епанчинцев: мне не дали возможность попрощаться с ребятами

Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, как игроки команды отреагировали на его уход из клуба.

– Как игроки отнеслись к вашему уходу, много ли человек написало вам?

– Пишут, звонят все. Хотел попрощаться с ребятами в раздевалке, но мне не дали эту возможность. Вот только что звонил Сергей Сергеевич Широков, все ребята позвонили или написали поддержку. Я ответил им, сказал спасибо за работу. Жизнь на этом не заканчивается, пожелал всем удачи. Есть чат, напишу туда. Время прошло уже определённое, — сказал Епанчинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.