Сегодня, 4 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 октября 2025 года:

«Нефтехимик» – «Автомобилист» — 2:5;

«Шанхайские Драконы» – «Трактор» — 5:4 ОТ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал ярославский «Локомотив», он же стал обладателем Кубка Гагарина.